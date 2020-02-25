Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом
Тест на коронавирус у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи показал положительный результат. С соответствующим заявлением чиновник выступил во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Хочу сообщить, что у меня коронавирус. Со вчерашнего дня у меня была температура, первоначальный анализ показал положительный результат", - цитирует его слова агентство ILNA.
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