В Иране пять человек погибли при пожаре в жилом доме

Пять человек погибли, 38 пострадали в результате пожара в жилом доме в Иране. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила телерадиокомпания IRIB.

По ее данным, пожар произошел в пятницу ночью в одном из жилых комплексов города Кум.

Причины устанавливаются.