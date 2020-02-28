В Иране пять человек погибли при пожаре в жилом доме
Пять человек погибли, 38 пострадали в результате пожара в жилом доме в Иране. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила телерадиокомпания IRIB.
По ее данным, пожар произошел в пятницу ночью в одном из жилых комплексов города Кум.
Причины устанавливаются.
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