В Иране умерли более 6 тыс. человек с коронавирусом

Общество 30 апреля 2020 14:08 (UTC+04:00)
В Иране умерли более 6 тыс. человек с коронавирусом

Число летальных исходов среди пациентов, зараженных новым коронавирусом, превысило в Иране 6 тыс. Об этом в четверг сообщил представитель иранского министерства здравоохранения и медицинского образования, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Среди пациентов с выявленным коронавирусом число смертельных случаев на сегодняшний день составило 6 028", - указал представитель Минздрава Ирана, слова которого процитировало агентство ИСНА. За минувшие сутки, добавил он, в стране умер 71 человек с ранее подтвержденным коронавирусом".

По данным Минздрава, общее число инфицированных новым коронавирусом в Иране превысило 94 тысячи.

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