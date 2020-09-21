В Иране успешно провели операцию по имплантации слухового аппарата

Иранские хирурги успешно провели операцию по имплантации слухового аппарата в стволе головного мозга, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Это первый случай, когда слуховой аппарат был имплантирован в стволе головного мозга 11-летнему мальчику, который родился глухим из-за проблем в ушной раковине и формирования слухового прохода", сказал доктор медицинских наук, профессор по кафедре болезней уха, горла и носа Университета медицинских наук Мешхеда.

В операции часть слухового аппарата была установлена в стволе головного мозга, а после выздоровления другая часть устройства будет помещена на кожу головы ребенка.

По его словам, решение рассчитано на больных с нарушением слуховой функции и с проблемы эволюции слуховой системы.