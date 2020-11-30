За последние сутки в Иране коронавирусом заразились свыше 13 тысяч человек

БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки в Иране коронавирусом (COVID-19) заразился 13 321 человек.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство. По ее словам, общее число заразившихся COVID-19 в Иране достигло 962 070 человек, состояние 5 852 из которых оценивается как тяжелое.

Представитель министерства отметила, что за последние сутки число погибших от коронавируса в Иране составило 371 человек, а общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 48 246 человек.

До сих пор в стране от коронавируса выздоровел 668 151 человек, для выявления заболевания проведено свыше 6,12 миллионов тестов.

В Иране красной зоной считаются 27 провинций, оранжевой - четыре.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)