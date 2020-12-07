Международный конгресс фундаментальной и клинической неврологии пройдет в Иране

Девятый Международный конгресс фундаментальной и клинической неврологии и Ежегодное национальное собрание иранских неврологов пройдут в форме вебинара, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Конгресс направлен на то, чтобы дать возможность обсудить прогресс в области медицины и собрать вместе всех неврологов, специалистов этой сферы и аспирантов для облегчения обмена знаниями между ними.

Мероприятие пройдет с 9 по 11 декабря в киберпространстве в двух залах одновременно, все отечественные и иностранные лекторы будут представлять доклады на конгрессе заочно.