Международный конгресс фундаментальной и клинической неврологии пройдет в Иране
Девятый Международный конгресс фундаментальной и клинической неврологии и Ежегодное национальное собрание иранских неврологов пройдут в форме вебинара, передает Trend со ссылкой на İRNA.
Конгресс направлен на то, чтобы дать возможность обсудить прогресс в области медицины и собрать вместе всех неврологов, специалистов этой сферы и аспирантов для облегчения обмена знаниями между ними.
Мероприятие пройдет с 9 по 11 декабря в киберпространстве в двух залах одновременно, все отечественные и иностранные лекторы будут представлять доклады на конгрессе заочно.
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