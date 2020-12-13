За минувшие сутки от COVID-19 в Иране скончались 247 человек

БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) в Иране скончались 247 человек.

Об этом сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране увеличилось до 52 196 человек.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 7 451 человек, и общее число заразившихся достигло 1 108 269 человек, состояние 5 723 из которых оценивается как тяжелое.

В настоящее время в стране от коронавируса вылечились 812 270 человек.

(Автор: Эльнур Багышов)