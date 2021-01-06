46 иранских вузов вошли в рейтинг ISC

46 иранских вузов вошли в рейтинг Центра Исламских Наук (ISC).

Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сообщил глава центра Мохаммад Джавад Дехгани.

"2082 вуза из 102 страны мира включены в рейтинг ISC 2020 года. Из Ирана в этот рейтинг попали 46 вузов", - сказал глава центра.

По его словам, в 2019 году в рейтинг Центра Исламских Наук были включены 43 иранских университета.