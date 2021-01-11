Обнародованы последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 1 292 614 человека. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 1 081 736 случаев выздоровления среди заразившихся", отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 56 262 человек.

Напомним, что более 90 млн. человек заразились коронавирусом в мире, более 1,930 млн из которых умерли.