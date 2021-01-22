Иран и Куба планируют производить миллионы доз вакцин против COVID-19

Представитель Управления продовольствия и медикаментов Ирана Киануш Джаханпур сказал, что Иран и Куба планируют создать мощности для производства миллионов доз вакцины от COVID-19, передает Trend со ссылкой на İRNA.

"В Иране работают над созданием девяти вакцин от коронавируса, а на Кубе — 4", написал Джаханпур в своем аккаунте в Twitter.

Ранее он сказал, что существуют четыре различных способа поставки вакцины против коронавируса, включая прямую закупку из зарубежной страны, закупку в центре COVAX Всемирной организации здравоохранения, совместное производство с кубинской компанией, а также отечественное производство вакцины.