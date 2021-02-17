Граница Ирана с Ираком может быть закрыта

БАКУ /Trend/ - Учитывая распространение британского штамма коронавируса в юго-западной иранской провинции Хузестан, необходимо полностью закрыть все пограничные пункты с Ираком.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в письме, направленном министром здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Саида Намеки министру внутренних дел Абдурреза Рахмани Фазли.

Глава Комитета по борьбе с коронавирусом провинции Хузестан Фархад Абдулнежадиан также призвал ввести в провинции чрезвычайное положение.

"Рост числа случаев заболевания британским штаммом коронавируса в провинции Хузестан за последние две недели вызывает обеспокоенность. Необходимо предпринять серьезные и срочные шаги для предотвращения распространения коронавируса в этом регионе", – сказал глава комитета.

Отметим, что на сегодня в Иране выявлено 1 542 076 случаев инфицирования коронавирусом. Из них погибло 59 184 человека.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)