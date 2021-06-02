Иран готов к конструктивному сотрудничеству со странами-членами ОЭС - министр здравоохранения

Исламская Республика Иран объявляет о своей готовности конструктивно сотрудничать со странами-членами ОЭС в разработке практических инструментов и механизмов для реагирования на будущие эпидемии и проблемы со здоровьем.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, заявил в среду министр здравоохранения Ирана Саид Намаки, выступая на четвертом заседание министров здравоохранения стран-членов ОЭС. Мероприятие прошло в режиме видео-конференции.

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) — региональная межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году странами Средней Азии и Ближнего Востока и являющаяся правопреемницей Организации регионального сотрудничества для развития, действовавшей на основе Устава — Измирского договора, подписанного тремя странами учредителями — Ираном, Пакистаном и Турцией 12 марта 1977 года.

"Пандемия коронавируса доказала, что необходимо практическое сотрудничество в области торговли, транспорта и повседневного бизнеса и здравоохранения, особенно между странами-членами ОЭС путем создания уникальных трансграничных протоколов", - подчеркнул министр.