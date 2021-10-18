БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса скончался 181 человек.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в этой стране составило 124 256.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились 11 844 человека.

Общее число инфицированных достигло 5 796 659, состояние 4 693 человек оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 5 333 304 человека, проведено свыше 34,1 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили около 74,1 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 48,9 миллиона, вторую – 25,2 миллиона человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)