Число жертв обрушения здания в Иране достигло 10 человек

Число жертв в результате обрушения здания на юго-востоке Ирана достигло 10. Об этом сообщает во вторник агентство IRNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что количество пострадавших на текущий момент составляет 39 человек.

Также сообщается, что в связи с инцидентом задержано 10 человек. Проводится разбирательство по их причастности к нарушениям, повлекшим за собой катастрофу.

В понедельник в городе Абадан (провинция Хузестан) произошло частичное обрушение строившегося 10-этажного торгового здания. Президент страны Эбрахим Раиси отдал распоряжение в срочном порядке расследовать причины катастрофы и наказать виновных.