В Тегеране неизвестные устроили стрельбу в университете

Неизвестные устроили в воскресенье стрельбу в университете имени Алламе Табатабаи, расположенном в столице Ирана Тегеране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Tasnim.

По его данным, нападавшие выстрелили в одного из сотрудников университета, после чего скрылись с места происшествия. Пострадавший был оперативно доставлен в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как стало известно, злоумышленники некоторое время преследовали жертву, лицо стрелявшего было закрыто тканевой маской. Идентифицировать нападавших пока не удалось. О причинах, которые могли спровоцировать инцидент, не сообщается.