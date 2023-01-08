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В Тегеране неизвестные устроили стрельбу в университете

Общество Материалы 8 января 2023 19:33 (UTC +04:00)
В Тегеране неизвестные устроили стрельбу в университете

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Неизвестные устроили в воскресенье стрельбу в университете имени Алламе Табатабаи, расположенном в столице Ирана Тегеране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Tasnim.

По его данным, нападавшие выстрелили в одного из сотрудников университета, после чего скрылись с места происшествия. Пострадавший был оперативно доставлен в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как стало известно, злоумышленники некоторое время преследовали жертву, лицо стрелявшего было закрыто тканевой маской. Идентифицировать нападавших пока не удалось. О причинах, которые могли спровоцировать инцидент, не сообщается.

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