Самолет МЧС России вылетел в пострадавший от землетрясения Иран

Спецборт МЧС России доставит 35 тонн гуманитарной помощи в Иран, пострадавший от землетрясения 28 января. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ведомства, передает Trend

"Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта Жуковский для доставки гуманитарной помощи в Исламскую Республику Иран. По распоряжению правительства РФ будет доставлен гуманитарный груз общим весом 35 тонн. В его состав входит все самое необходимое для первоочередного жизнеобеспечения граждан, пострадавших от разрушительного землетрясения, произошедшего 28 января на северо-западе страны", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что груз включает в себя сахар, муку, растительное масло, палатки, теплые одеяла, печи и передвижную электростанцию.

Магнитуда землетрясения составила 5,9. Эпицентр стихии находился в 23 км к юго-востоку от города Хой, где проживают 175 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 43 км. По словам губернатора провинции Западный Азербайджан Мохаммада Садега Мотамедиана, число пострадавших достигло 1 167. По данным генерального секретаря Общества Красного Полумесяца Ирана Якуба Сулеймани, пострадавшим роздано около 7 тыс. палаток, создано 30 лагерей временного размещения, где людям выдают одеяла, обогреватели и продуктовые наборы.