Как сменить отчество?

17 декабря 2019 11:04 (UTC+04:00)

Вопрос:

Здравствуйте, уважаемый Вадим Шнеер. Моя мама – мать-одиночка, отца у меня нет. Я уже совершеннолетняя и хочу поменять своё отчество на отчество матери (имя дедушки), но проблема в том, что дедушка всю жизнь жил в России и несколько лет назад умер. Возможности получить свидетельство о его смерти - нет. Я подала заявление в загс на смену отчества, но моё заявление отклонили и направили меня в суд. Что можно сделать, и какие документы для этого нужны?

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Обжаловать решение органа записи актов гражданского состояния, как вам и сообщили, может быть обжаловано в судебном порядке. Законом не предусмотрен какой-либо перечень документов, требуемых для смены отчества. В вашей ситуации потребуется изложить ваши аргументы в жалобе на действия загса и последующем изложении этих аргументов во время судебного заседания.

Trend Life доводит до сведения своих читателей, что консультации высококлассных специалистов - юриста и психолога продолжаются. Смотрите рубрику "Консультации специалистов". Пишите нам по адресу life@trend.az

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Новые назначения в ЭКВИТЕ – два партнера в правовую практику (ФОТО)
Общество 29 ноября 17:50
Как выписать детей из квартиры?
Консультации специалистов 24 октября 16:02
Может ли истец отказаться от своего иска?
Консультации специалистов 21 августа 15:54
Имеет ли право собственник земельного участка вырубить дерево?
Консультации специалистов 21 августа 13:19
Как зарегистрировать право собственности на земельный участок?
Консультации специалистов 28 июня 10:46
Есть ли законный способ вернуть жилплощадь?
Консультации специалистов 23 мая 17:20
Лента новостей
First Class Hospitality удивила своих партнеров очередным творческим мероприятием (ФОТО)
Общество 12:21
В Азербайджане будет усовершенствован механизм оказания соцуслуг на дому
Общество 12:21
Президент Ирана отправился в Малайзию
Политика 12:19
В Узбекистане сварено в нитку свыше 100 км труб для новых газопроводов
Строительство 12:14
В Баку проходит семинар по налоговой политике в области предпринимательства
Финансы 12:10
Предпринимательство - локомотив экономического развития
Бизнес 12:09
На частный сектор в Азербайджане приходится до 85% ВВП
Бизнес 12:07
Климат Азербайджана требует более эффективного использования земельных и водных ресурсов - министр
Бизнес 11:48
Карбамидный завод объявляет тендер
Тендеры 11:46