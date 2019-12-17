Как сменить отчество?

Вопрос:

Здравствуйте, уважаемый Вадим Шнеер. Моя мама – мать-одиночка, отца у меня нет. Я уже совершеннолетняя и хочу поменять своё отчество на отчество матери (имя дедушки), но проблема в том, что дедушка всю жизнь жил в России и несколько лет назад умер. Возможности получить свидетельство о его смерти - нет. Я подала заявление в загс на смену отчества, но моё заявление отклонили и направили меня в суд. Что можно сделать, и какие документы для этого нужны?

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Обжаловать решение органа записи актов гражданского состояния, как вам и сообщили, может быть обжаловано в судебном порядке. Законом не предусмотрен какой-либо перечень документов, требуемых для смены отчества. В вашей ситуации потребуется изложить ваши аргументы в жалобе на действия загса и последующем изложении этих аргументов во время судебного заседания.

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