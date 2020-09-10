Пособие на ребенка…

Здравствуйте. Я хотел бы узнать, полагается ли мне детское пособие в связи с тем, что я являюсь отцом-одиночкой. Если да, то куда мне нужно обратиться, и какие предоставить документы. Мать написала отказную от ребенка и плюс у меня есть документ из суда, подтверждающий что мать ребенка лишена материнских прав на ребенка.

Ребенку на данный момент 5 лет (17.08.2015).

Заранее спасибо за ответ.

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Какие-либо специальные детские пособия в настоящее время не выплачиваются (за исключением детей, чьи родители находятся на военной службе, а также детей, чьи родители являются инвалидами I и II группы, либо пострадали во время аварии на Чернобыльской АЭС, либо стали инвалидами в результате войн и событий 20 января)

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