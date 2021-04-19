Вклад по наследству: порядок получения…

Вопрос:

Здравствуйте, недавно скончалась наша мама. В банке у неё был депозитный вклад. Наследники мы с братом. Какие документы нужны для нотариуса? У меня потребовали свидетельство о смерти маминых родителей, и ее свидетельство о рождение. С отцом она не общалась, о его судьбе ничего не известно. Другие документы в порядке. В законодательстве о свидетельстве ее родителей не указано.

Спасибо! С уважением.

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Свидетельства о смерти родителей нотариус может истребовать если вы хотите получить свидетельство о праве на наследство до истечения 6 месяцев со дня смерти, так как требуется доказать отсутствие других наследников. По истечении 6 месяцев нотариус должен вам выдать свидетельство о праве на наследство и без этих документов.

Что касается отца, то если их брак действителен, он может претендовать на половину вклада как на долю в общем имуществе супругов (если вклад был сделан во время совместной жизни), а также на 1/3 доли в оставшейся половине вклада как наследник.

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