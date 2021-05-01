Я иностранка, хочу отказаться от своего гражданства…
Вопрос:
Здравствуйте! Я иностранка, учусь в Баку, и вышла замуж за азербайджанца. Я хочу отказаться от своего гражданства. Могу ли я осуществить это здесь, если да, то после этого, на основе какой визы могу тут находиться и жить? Спасибо заранее!
Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):
Отказ от вашего нынешнего гражданства регулируется законами этого государства, так что вам надо консультировать по этому вопросу с юристами из вашей страны.
В Азербайджане вы можете получить разрешение на временное проживание. Более детальная информация об этом содержится в одном из моих предыдущих ответов.
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