Как получить разрешение на временное проживание?

Вопрос:

Добрый день! Если брак с гражданином Азербайджана не зарегистрирован, это не повлияет на выдачу разрешения на временное проживание на территории страны? Спасибо!

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Иностранным гражданам и лицам без гражданства предоставляется разрешение на временное проживание на территории Азербайджанской Республики в том числе при следующих обстоятельствах:

- если они находятся в близких родственных отношениях с гражданами Азербайджанской Республики;

- если они являются членами семей иностранных граждан и лиц без гражданства, временно или постоянно проживающих на территории Азербайджанской Республики;

- если они занимаются предпринимательской деятельностью в Азербайджанской Республике;

- если они получили разрешения на работу для занятия оплачиваемой трудовой деятельностью на территории Азербайджанской Республики.

Таким образом, нужен официальный брак.

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