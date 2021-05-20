Налог на недвижимость: платить или нет?

Вопрос:

Добрый день! Уважаемый господин Шнеер, пожалуйста, помогите мне с ответом. Вот который раз получаю уведомление с муниципалитета Ясамальского района об уплате налога на жилье. Хотя как мне сказали, если квартира не приватизирована, я не должен платить. Я об этом сообщил им. Так они стали торопить меня с приватизацией квартиры и сообщить им об этом в противном случае мне грозит штраф в размере 100 манатов. Проживаю я в жилом комплексе "Три короны". Дом кооперативный, ордер в наличии.

Заранее благодарю!

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Статья 3 Закона о приватизации жилищного фонда гласит, что одним из основных принципов приватизации жилищного фонда является полная добровольность. Никто не может принудить вас приватизировать квартиру.

А налог на имущество уплачивается только с имущества, находящегося в собственности граждан, то есть после приватизации квартиры.

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