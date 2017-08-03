Can Qarabağ: Севиндж Тофиггызы презентовала патриотический клип (ФОТО, ВИДЕО)

3 августа 2017 17:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский композитор Севиндж Тофиггызы презентовала в социальной сети новый клип на свою композицию Can Qarabağ, сообщает Trend Life.

Автором слов к композиции является заслуженный деятель искусств, поэт Баба Везироглу. Композицию Can Qarabağ исполняет юная вокалистка Айсу Ахмедова.

Клип, как и сама композиция, получился патриотичным, наполненным любовью к Родине.

По словам Севиндж Тофиггызы, написание композиций на патриотическую тему она считает своим долгом.

Над видеоклипом работал – режиссер Эмин Гусейнов.

(Автор: Джани Бабаева)

Azernews Newspaper
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