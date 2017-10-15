Вагиф Мустафаев стал советником Гонконгского телевидения – церемония вручения золотого ордена (ВИДЕО, ФОТО)

15 октября 2017 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский кинорежиссер, народный артист, президент независимой телерадиокомпании "Space" Вагиф Мустафаев стал советником Гонконгского телевидения по культуре, телевидению и кино. Официально об этом было объявлено на мероприятии в Баку, которое прошло в CinemaPlus.

В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры и туризма Азербайджана Адалят Велиев, президент Евразийской Академии телевидения и радио Валерий Рузин, председатель Ассоциации работников СМИ Украины Виктор Петренко, деятели культуры, представители дипломатических миссий, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.
Вагифу Мустафаеву был вручен Международный высший золотой орден «Согласия» за выдающиеся заслуги в развитии культуры и искусства Евразии и почетный диплом Хейлунцзянского телерадиовещания за большой вклад в развитие культурных связей между Азербайджаном и Китаем.

На мероприятии был также подписан договор о съемках совместного российско-китайско-азербайджанского фильма "Kambey", режиссером и автором сценария которого является Вагиф Мустафаев. Реализация проекта будет осуществлена при содействии Евразийской Академии телевидения и радио.

Завершился вечер показом российско-китайского документального фильма "У стен Москвы".

(Автор: Вугар Иманов)

Azernews Newspaper
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