Начался прием заявок для участия в конкурсе вокалистов имени Муслима Магомаева

БАКУ /Trend Life/ - Начался прием заявок на участие в V Международном конкурсе вокалистов имени Муслима Магомаева, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева.

V Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева пройдет в Москве (Россия) 19 и 20 октября 2018 года на сцене концертного зала "Крокус Сити Холл".

Заявки на участие в V Международном конкурсе принимаются до 30 апреля 2018 года.

Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева - это смотр вокалистов, способных проявить себя как в классическом, так и эстрадном репертуаре. К участию в конкурсе допускаются профессиональные певцы и певицы с 20 до 35 лет, имеющие специальное музыкальное образование, или студенты музыкальных вузов и колледжей.

По итогам предварительного слушания-просмотра оргкомитет конкурса отбирает до 15 исполнителей, которые приглашаются в Москву для участия в конкурсе.

В жюри Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева приглашаются ведущие оперные солисты, звезды популярной музыки, дирижёры, режиссёры музыкальных театров, представители международных продюсерских компаний. Конкурс проходит в два тура и освещается российскими и зарубежными СМИ.

Во всех конкурсных выступлениях обязательны только живое исполнение и оркестровое сопровождение, любые фонограммы исключены полностью.

Более подробно с положением V Международного конкурса вокалистов можно ознакомиться на сайте Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева.

(Автор: Джани Бабаева)

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