Мир саза и слова Алескера (ФОТО)

18 февраля 2018 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - “Ələsgərin saz-söz dünyası” (Мир саза и слова Алескера)– творчество народного поэта-импровизатора Ашуга Алескера было представлено в рамках проекта "Aşıq musiqisi axşamları" (Вечера ашугской музыки) Международным центром мугама, сообщает Trend Life.

На вечере были представлены сценические номера на основе стихов и дастанов Ашуга Алескера в исполнении Али Зейналова, Фидан Гурбановой, Афсаны Керимовой, Наби Набиева, Солмаз Косаевой, Азера Алиева, Сардара Мамедова, Назима Гулиева, Тебриза Велиева, Керема Велиева, Вели Пашаева, Тогрула Ибрагимова и Алтая Мамедли.

Ашуг Алескер (имя при рождении Алескер Алимамед оглы, 21 марта, 1821- 7 марта, 1926) родился в селе Агкилиса Эриванского ханства. Один из самых знаменитых азербайджанских ашугов-сказителей XIX - начала XX веков.

Благодаря своему яркому таланту, страстным, бескомпромиссным произведениям он сумел подняться на вершину азербайджанской ашугской поэзии. Он писал стихи, создавал на них ашугские напевы и сам же виртуозно исполнял их на сазе, хорошо владел формами ашугской поэзии. Темы поэзии ашуга Алескера разнообразны. Социальные мотивы со временем усиливались в творчестве ашуга. Ашуг Алескер был создателем, ярким руководителем Гейчинской ашугской школы XIX и XX веков в Азербайджане. Его учителем-устадом был известнейший поэт того времени ашуг Алы. Ашуг Алескер вырастил и воспитал много ашугов. В числе его учеников и их учеников более 170 человек.

Репертуар Ашуга Алескера состоял из множества классических дастанов и ашугских напевов, суть которых заключалась в описании тяжёлой доли рабочего люда, революционных событиях тех лет, реалистических сценах крестьянской жизни и красоте природы. Важное место в творчестве ашуга Алескера занимает тема любви и дружбы. Богат и разнообразен мир лирики ашуга Алескера. В его стихах выражена глубина человеческой души, его чувства. Разнообразны его лирические гошмы, задушевные любовные стихи и созданные им образы прекрасных женшин. Женская красота очаровывала, пленяла душу ашуга. И делал это так, как отпущено ашугу, неповторимо талантливо.

Проект “Aşıq musiqisi axşamları” реализуется Международным центром мугама при содействии Союза ашугов Азербайджана. Программа: “Koroğlu”ya qayıdaq” (Возвращение к Кёроглу) - 12 января, “Ələsgərin saz-söz dünyası”-16 февраля, “Zərif əllər, incə tellər” – 7 марта, “Aşıq Şəmşir seiri” -28 марта, “Yada salaq Aşıq Ədaləti” -12 апреля, “Yeni səslər, qədim havalar” -16 мая. В 2009 году искусство азербайджанских ашугов включено в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на www.iticket.az.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az, Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения, Азербайджанское радио, журнал "Баку".

(Автор: Вугар Иманов)

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