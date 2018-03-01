Сямра Рагимли пожелала удачи Айсель Мамедовой на "Евровидении-2018"

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская участница "Евровидения-2016", популярная певица Сямра Рагимли пожелала удачи Айсель Мамедовой в Португалии, сообщает Trend Life.

"Айсель Мамедова давно на сцене, не знаю, могу ли я давать ей какие-то советы. Желаю огромной удачи и большого успеха, верю, что она достойно представит Азербайджан на "Евровидении", причем сделает это очень красиво. Участие в столь престижном европейском конкурсе является знаменательном событием в жизни артиста. Самое главное - наслаждаться моментом", - сказала Trend Life Рагимли.

Напомним, что Айсель Мамедова выступит в первой части первого полуфинала конкурса. Полуфиналы "Евровидения-2018" пройдут в Лиссабоне 8 и 10 мая, финал - 12 мая. Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.

Ведущие конкурса – актриса театра и кино, телеведущая Филомена Каутела (Filomena Cautela), журналист, шоувумен Сильвия Альберто (Sílvia Alberto), актриса Даниэла Руа (Daniela Ruah) и актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН Катарина Фуртадо (Catarina Furtado).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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