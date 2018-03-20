Азербайджанские народные танцы признаны одними из лучших в Европе (ФОТО)

20 марта 2018 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Юные азербайджанские танцоры с успехом выступили на чемпионате Европы по традиционному (народному) танцу, который прошел в Москве, сообщил Trend Life заместитель председателя Союза молодежи Азербайджана и президент Ассоциации танца Азербайджана, член жюри чемпионата Азиз Азизов.

Азербайджан был представлен двумя коллективами в трех возрастных категориях и четырех номинациях - ансамбль Zirvə Центра детского творческого развития №5 (дети и юниоры) и ансамбль Jam SS (ювеналы и дети).

"По результатам трехдневной борьбы в призовой копилке Азербайджана два вторых и одно третье место. Выступление можно считать успешным, учитывая, что в чемпионате приняли участие представители из 53 страны, более пяти тысяч участников представили свои композиции на суд жюри и зрителей. Руководство АТА благодарит руководителей ансамблей заслуженную артистку страны Тамиллу Алиеву, Натаван Мусаеву и Нателлу Гасанову за тяжелый и плодотворный труд, и поздравляет участников с призовыми местами", - отметил Азиз Азизов.

2 место - Нурай Гусейнли, Айла Гюльализаде (танец "Nəlbəki", Zirvə),
2 место – Jam SS (танец "Qaval"),
3 место - Наргиз Мамедова, Расим Зейналов (танец "Ay, xanım", Zirvə).

(Автор: Вугар Иманов)

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