Бакинские страсти 16+: Он, она, окно…любовник

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна начались репетиции пьесы культового английского драматурга, непревзойденного мастера комедии положений Рэя Куни, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Пьеса под названием "Беспорядок" была переведена на русский язык Михаилом Мишиным и известна на постсоветском пространстве под названием "№ 13". По соглашению с драматургом пьеса будет представлена бакинским зрителям под названием "Он, она, окно…любовник".

В интерпретации режиссера-постановщика, народной артистки Азербайджана Ираны Тагизаде яркая комедия положений превращается в калейдоскоп эксцентричных ситуаций, в которые так или иначе попадают все герои пьесы. А всё началось с того, что респектабельный джентльмен, член английского парламента снял в пятизвёздочном отеле "Вестминстер" номер, где намеревался провести приятный вечер в обществе соблазнительной секретарши своего политического оппонента.

Всё бы сложилось удачно, если бы снятый номер, с видом на Биг-Бен не оказался тринадцатым! Роковая магия чисел сыграла с сэром Уилли злую шутку, обрушив на его голову все непредвиденные обстоятельства, которые только можно представить. И всё это – за один вечер, который обернулся для несостоявшихся любовников настоящей катастрофой - они вдруг обнаружили, что в окне, снятого номера, застряло…тело неизвестного мужчины. Как теперь политику объяснить своё пребывание здесь, а не в палате Общин, да еще в компании трупа и секретарши? Вот тут-то всё и началось! А что и как происходило тем злополучным вечером в отеле "Вестминстер", зритель сможет увидеть на премьере спектакля в 19.00 3 и 4 мая. В спектакле есть всё, что нужно для хорошей комедии – калейдоскопичный, лихо закрученный сюжет, английский юмор, хорошая доля абсурда, великолепная игра актёров, и, как положено в этом жанре – непредсказуемая развязка.

В ролях – народный артист Сафа Мирзагасанов, заслуженные артисты Фуад Османов, Наталья Балиева и Эльмира Асланова, актеры Теймур Рагимов, Хаджар Агаева, Мурад Мамедов, Белла Сафина, Юрий Омельченко, Инна Имранова, Заур Терегулов, Фатима Алиева, Эльшад Муртузов. Художник - Александр Фёдоров, костюмы – Ольга Аббасова, хореография и пластика – Фауд Османов и Мария Дубовицкая, музыкальное оформление – Владимир Неверов.

Спектакль предназначен для зрителей категории 16+. Билеты продаются во всех кассах города.

(Автор: Джани Бабаева)

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