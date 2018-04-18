"Пушкин и Восток" в Баку (ФОТО)

18 апреля 2018 11:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в городе Баку учащиеся столичных школ приняли участие в проекте "Пушкин и Восток", который проходит в рамках XX "Пушкинианы", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Школьники участвовали в конкурсах чтецов, мини-спектаклей, сочинений, эссе, рисунка и мультимедийных презентаций.

Организаторы проекта - посольство России и представительство Россотрудничества в Азербайджане, Русская община Азербайджана и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

В этот раз в состав жюри вошли руководитель республиканского литературного объединения "Родник", член Союза писателей Азербайджана и Союза писателей России Валентина Эфендиева, член Союза писателей Азербайджана Паша Юсупов, писатель Элаза Бабаева.

Следующий этап проекта пройдет в РИКЦ 20 апреля.

(Автор: Джани Бабаева)

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