"Легенда о любви" юной азербайджанки в память об Ильхаме и Фаризе (ФОТО)

2 июля 2018 16:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 12-летняя пианистка, ученица Гимназии искусств Азербайджанской национальной консерватории и вокальной школы народной артистки Фидан Гаджиевой, лауреат международных конкурсов Айла Кяльбиева провела соло-концерт “Məhəbbət əfsanəsi” (Легенда о любви) в память жертв январских событий 1990 года Ильхама и Фаризы, сообщает Trend Life. Вечер был проведен 30 июня, в день их свадьбы, который с 2004 года отмечается в Азербайджане как День влюбленных. Этот день считается символом любви, верности и отваги. Именно 30 июня Фариза и Ильхам, бесконечно любящие друг друга, скрепили себя узами брака и дали друг другу слово быть везде и всегда вместе...

Белый рояль, усыпанный лепестками роз, пол, белые свечи…Произведениями азербайджанских и мировых классиков – Гара Гараева “Колыбельная”, Феликса Мендельсона “Песни без слов”, Ференца Листа “Лорелея”, Фредерика Шопена “Вальс” юная Айла передавала историю любви, насколько печальную, настолько же великую, свидетельствующую о верности легендарных героев - Лейли и Меджнуна, Фархада и Ширин, Кероглу и Нигяр. В жуткую ночь с 19 на 20 января 1990 года, ворвавшиеся в мирный Баку по приказу Горбачева полчища обезумевших головорезов советских войск, не дали исполниться чистейшим мечтаниям многих молодых людей, и в том числе и этой прекрасной пары.

Ильхаму было 27, а Фаризе всего 19 лет, когда они решили создать семью. Это счастливое событие произошло 30 июня 1989 года, в этот день они скрепили себя узами брака, а всего через полгода были вместе преданы земле...Вначале их хотели похоронить в одной могиле. Потом похоронили просто рядом, лицом друг к другу и перегородкой между ними стали охапки красных гвоздик. На их могиле в Аллее шехидов установлена свадебная фотография. Какими же красивыми были бы их дети, такими же, какими были они сами, и счастливыми, какими могли стать. Эта трагическая история двух влюбленных тpонула сеpдца миллионов азеpбайджанцев. Со всех концов нашей стpаны пpиезжали и по сей день приезжают те, кто хочет отдать дань памяти этих молодых людей.

В сопровождении концертмейстера группы “Karmen” Шахина Яхъяева Айла также показала свое вокальное искусство, представив зрителям “Sevgi valsı”. В знак поддержки Фидан Гаджиева вместе с нею исполнила “Gözəlim, yar gözəlim” из оперетты великого Узеира Гаджибейли “Аршын мал алан”, а также “Синюю вечность” из репертуара легендарного Муслима Магомаева. В концертной программе также приняли участие заслуженный деятель искусств, саксофонист Ильхам Наджафов, воспитанники вокальной школы народной артистки Фидан Гаджиевой – юные Орхан Джаббаров, Рена Джафарзаде, Турал Тагиев, Агшин Худавердиев, а также шотландец Боб Петр. Ведущей вечера была Летафет Алекперова.

Выступившие народная артистка Фидан Гадживеа, заслуженный преподаватель Нигяр Наджафова, ректор Бакинского университета бизнеса Ибад Аббасов отметили большой талант Айлы, высоко оценили представленную концертную программу и пожелали ей дальнейших творческих успехов. Мать юной пианистки Севда Кяльбиева от имени семьи выразила признательность за теплые слова.

(Автор: Вугар Иманов)

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