Мы непозволительно мало знаем о них - о тех, кто меняет реальность в Баку... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета при аншлаге и с большим успехом прошла премьера Инклюзивного театра ƏSA "Повесть о Мусье Жордане - ученом-ботанике и дервише Масталишахе, знаменитом колдуне", сообщает Trend Life. Премьера была приурочена к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики и осуществлена при содействии Фонда молодежи Азербайджана.

Спектакль, поставленный по одноименному произведению выдающегося азербайджанского писателя и драматурга Мирзы Фатали Ахундзаде (произведение написано в 1850 году), неоднократно ставился на сценах страны, проходили различные премьеры, но впервые он был представлен инклюзивным театром и поэтому вызвал особый интерес.

Коллектив созданного в 2016 году независимого Театра ƏSA, представлен в основном актерами с ограниченными возможностями здоровья. Примечательно, что эмоции таких актеров всегда отличаются настоящей искренностью, которая свойственна детям. Основатели подобных театров не просто помогают таким людям найти себя в обществе, но и доказывают, что они обладают большими возможностями. Конечно, ставить "особые" спектакли - это непросто, но те эмоции и чувства, которые получают все участники театрального действа, прибавляют им уверенности.

Этот театр называют инклюзивным, интегральным или просто особым. Но наше сочувствие и пандусы далеко не то, что им нужно – они просто хотят всецело показать свой талант и быть нужными обществу. Мы непозволительно мало знаем об этих людях, хотя они живут рядом и то, что случилось с ними, могло и может произойти с каждым из нас. Инклюзивные театральные проекты не то же самое, что проекты социальные. Социальные призваны громко заявить о проблемах незащищенных слоев населения, инклюзивные предполагает приспособить общество к нуждам людей с ограниченными возможностями здоровья, к социуму человека. Создавая равные возможности, учитывая роль театра в формировании личности, становится понятным девиз таких людей «Меняя реальность».

Вечер начался с Государственного гимна Азербайджана. Художественный руководитель и режиссер театра Нихад Гуламзаде отметил, что инклюзивный подход - это возможность создать нужные условия для всех членов общества, независимо от их умственных и физических особенностей.

«Каждое общество нуждается в толерантности, благородности, доброте, отзывчивости. Создание инклюзивного театра может дать обществу возможность проявления этих качеств, а самому театру пути развития в сторону общественной значимости. Для того, чтобы полностью реализовать все возможности инновационного подхода, нужно создать необходимые условия для его успешной реализации. Мы сейчас находимся только в начале инклюзивного пути, поэтому требуется подготовить не только материальную, но и учебную базу для осуществления данного образовательного процесса», - отметил Нихад Гуламзаде.

Спектакль был представлен в новом формате, в соответствии с театральными трендами и использованием современных технологий. В заключении зрители, среди которых было не мало медийних лиц, стоя приветствовали артистов, дарили овации и цветы, фотографировались и делали селфи, желали дальнейших творческих успехов.

Режиссер-постановщик – Эльшан Аскеров, главный продюсер – Ниджат Гулам, менеджер по мультимедиа – Эльхан Ханализаде, художник-постановщик Вюсал Рагим, художник по свету – Биньямин Саилов, графический дизайн – Вафа Гаджиоглу, сурдоперевод – Нурана Абиева. В ролях – Имран Лалаев, Семая Агаярова, Кенуль Шахбазова, Нияз Ильясоглу, Гюнай Мамедова, Эльсевер Рагимов, Джошгун Мамедов, Гюльнар Алфидатлы, Фарид Алиев и Эльшан Аскеров.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

Сюжет: Действие происходит в Карабахе в 1848 году. Французский ботаник, член Королевской академии Жордан приезжает сюда для изучения местных видов растений. Он гостит у Текле-Муганлы Хатамхан-аги. Его племянника, молодого Шахбаза, привлекают рассказы Жордана о Париже, и он собирается ехать туда вместе с Жорданом учиться наукам. Но этого не хотят его невеста Шарафниса и тётя Шахрабану ханум. Чтобы помешать поездке, они прибегают к помощи известного дервиша Мастали, приехавшего из Ирана. За сто червонцев, которые Мастали дали наивные и суеверные женщины, он начинает "разрушать" столицу Франции. Мастали произносит страшные заклинания, вызывает чертей и дьяволов и даёт им приказание одним ударом разрушить Париж, подобно тому, как он разрушит его изображение…Волею исторической судьбы, в этот момент происходит революция в Париже, свергнута монархия и провозглашена республика. Наивные женщины думают, что это сделал дервиш. Мусье Жордан должен немедленно ехать во Францию и придется оставить Шахбаза дома. Женщины ликуют! А на вопрос Хатамхана: "Кто же разрушил Париж?", Жордан отвечает: "Черти! Сатана! Дьяволы! Злодеи!" …

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.