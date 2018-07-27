Фестиваль "ЖАРА-2018"! В первый же день установлен мировой рекорд! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze состоялось грандиозное открытие третьего Международного музыкального фестиваля "ЖАРА", сообщает Trend Life.

Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников постарались на славу!

Эмин Агаларов отметил, что в 2018 году они постарались еще более улучшить условия фестиваля для исполнителей, их команд, а также представителей СМИ. По его словам, третий сезон "Жары" будет самым масштабным и ярким, потому что в нем примут участие тысячи гостей - исполнители вместе со своими коллективами. И это действительно так! Этот год фестиваль проходит на еще более высоком уровне, вложено 6 млн. долларов, для всех, от многочисленных гостей из разных стран, журналистов до обслуживающего персонала созданы идеальные условия – открыты большие павильоны, очень удобный пресс-центр, кафе и бары, предоставляется бесплатное питание с национальными блюдами и различные напитки с утра до позднего вечера. Все просто потрясающе, что и отмечают практически все, кто стал свидетелем этого фантастического летнего фестиваля с участием популярных эстрадных звезд из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Причем, в первый же день выступило 75 исполнителя, что стало своеобразным мировым рекордом – ни в одном из фестивалей в доселе не принимало такое количество звезд! А ведь впереди еще три дня, окрашенных в неповторимые яркие краски, звездные вечеринки и премьеры, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. И все это в Баку! Здесь настоящая Жара!

День открытия был ознаменован выступлением таких артистов как EMIN, Alekseev, Artik&Asti, Brandon Stone, Burito, Doni, Денис Клявер, Feduk, Loboda, L’One, Monatik, Настя Каменских, Natan, Nyusha, Александр Панайотов, Алексей Чумаков, Ани Лорак, Анна Седокова, Глюк’oZa, Григорий Лепс, Егор Крид, Клава Кока, МОТ, Макс Барских, Миша Марвин, Николай Басков, Сергей Лазарев, Слава, Согдиана, Султан, Тимати, Филипп Киркоров, Элина Чага, Юлия Ковальчук, Леша Свик, ЗОМБ, Алессандро Сафина, Влад Соколовский, Артём Пивоваров, DJ Shock, İn-Grid, Айсель Мамедова, Джамиля Гашимова, Tomas Nevergreen, группы A Studio, DoReDoS, Градусы, Время и Стекло, Пицца и другие.

27 июля пройдут юбилейные вечера Леонида Агутина, Владимира Преснякова и Валерии. В этот день также выступят Zivert, Александр Панайотов, Алексей Чумаков, Анжелика Варум, Ани Лорак, Анна Седокова, Аня Шульгина, Глюк’oZa, Григорий Лепс, Данил Буранов, Дарья Антонюк, Жасмин, Ирина Дубцова, Кристина Орбакайте, Натали, Наталья Подольская, Николай Басков, Слава, Стас Пьеха, Филипп Киркоров, Юлианна Караулова, Юлия Ковальчук. Севда Алекперзаде, Mastank , Дарья Антонюк, Гюзель Хасанова, DJ Shock, Самир Багиров, Elman, группа The Jigits

28 июля состоится концерт группы "Ленинград". В этот день также выступят EMIN, Dan Balan, Elvira T, Jah Khalib, Monatik, Алекс Малиновский, Александр Панайотов, Александрос Тсопозидис, Алексей Чумаков, Ани Лорак, Глюк’oZa, Григорий Лепс, Джиган, Ирина Дубцова, Карина Хвойницкая, Кравц, Лолита, Мари Краймбрери, Настасья Самбурская, Слава, Тимур Родригез, Юлианна Караулова, Юлия Ковальчук, Шариф, Рита Dakota, Сямра Рагимли, Манана Джапаридзе, Romadi, Нико Неман, Жак Энтони, DJ Shock, группы A Studio, MOZGI, Банд’Эрос.

В завершающий день фестиваля, 29 июля пройдут творческие вечера Валерия Меладзе и Любови Успенской. В этот день также выступят EMIN, Loboda, Александр Панайотов, Алексей Чумаков, Альбина Джанабаева, Анжелика Агурбаш, Ани Лорак, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Глюк’oZa, Григорий Лепс, Данил Буранов, Диана Арбенина, Ирина Дубцова, Любовь Успенская, Полина Гагарина, Слава, Сосо Павлиашвили, Тимур Родригез, Юлия Ковальчук, Айгюн Кязымова, Доминик Джокер, Интарс Бусулис, DJ Shock, группы A Studio, MBAND, ВИА Гра

​​​​​​(Авторы: Вугар Иманов, Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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