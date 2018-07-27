Араз Агаларов, Дмитрий Песков и звездная красная дорожка фестиваля "ЖАРА-2018" в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Звездные гости Международного фестиваля "ЖАРА-2018" во всей красе предстали перед фанатами и журналистами на красной дорожке, сообщаетTrend Life.

Среди гостей были российский бизнесмен, уроженец Баку, президент Crocus Group Араз Агаларов с семьей, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навка.

Второй день фестиваля ознаменован юбилейными вечерами Леонида Агутина, Владимира Преснякова и Валерии. В этот день также выступают EMİN, Полад Бюльбюльоглу, Zivert, Artik&Asti, Настя Задорожная, Алексей Чумаков, Ани Лорак, Анна Седокова, Аня Шульгина, Глюк’oZa, Григорий Лепс, Жасмин, Ирина Дубцова, Кристина Орбакайте, Натали, Наталья Подольская, Николай Басков, Слава, Стас Пьеха, Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Анжелика Варум, София, Юлианна Караулова, Юлия Ковальчук, Mastank, Дарья Антонюк, Гюзель Хасанова, DJ Shock, Самир Багиров, Elman, A Studio, The Jigits. Ведущие – Яна Кошкина, Яна Чурикова и Николай Басков.

Третий фестиваль "ЖАРА" проходит 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

​​​​​​(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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