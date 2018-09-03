Азербайджанец сыграл главаря разбойников в Италии (ФОТО)

3 сентября 2018 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский оперный певец, лауреат международных конкурсов Магеррам Гусейнов (баритон) впервые выступил на сцене всемирного известного театра Ла Скала в Милане, сообщает Trend Life со ссылкой на страницу исполнителя в Instagram.

Магеррам Гусейнов воплотил образ главаря разбойников Абу Хасана в опере "Али-Баба и сорок разбойников", написанного на либретто Эжена Скриба и Анна-Оноре-Жозефа Дюверьепо сборнику восточных сказок "Тысяча и одна ночь". Режиссер постановки - итальянский кинорежиссёр и сценарист Лилиана Кавани, дирижер - Паоло Кариниани.

Оперный певец отметил, что счастлив дебютировать на легендарной сцене и это было воплощением его давней мечты: "Я не знаю, какими словами выразить свои эмоции. Я хочу поблагодарить всех моих коллег Paolo Carignani, Liliana Cavani , Luciana D Intino , Marina Laura Bianchi и всех, кто был со мной и поддержал. Публика нас отлично приняла, им очень понравилось. Этот вечер запомню навсегда!".

Магеррам Гусейнов окончил музыкальную школу имени Леонида и Мстислава Ростроповичей в Баку и музыкальную Академию Озимо в Италии, принимал участие в мастер-классах Галины Вишневской (Россия) и Тома Крауса (Финляндия). Его имя 2011 году было внесено в «Золотую книгу» юных талантов Азербайджана. В 2016 году с большим успехом принял участие в нескольких оперных спектаклях и международных фестивалях, успешно прошедших в Италии. Дебютировал на сцене Римской оперного театра в знаменитой опере «Золушка» Джоаккино Россини, где исполнил партию Дандини. В 2017 году стал самым молодым солистом, выступившим в роли Дона Жуана в одноименной опере "Дон Жуан".

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Итальянская Eni объявила в Туркменистане тендер
Тендеры 14:14
Fitch сохранило рейтинг Италии, но пересмотрело прогноз до "негативного"
Европа 1 сентября 05:01
Глава МИД Италии: В переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта есть прогресс
Нагорно-карабахский конфликт 31 августа 00:15
Федерика Могерини: Все страны ЕС поддержали продолжение операции "София"
Европа 30 августа 12:03
Назначен новый посол Узбекистана в Италии
Узбекистан 30 августа 11:15
Премьер Италии посетит Россию 24 октября
Россия 28 августа 14:49
Лента новостей
В июле 2018 года Турцию посетили свыше 150 тысяч туристов из стран Центральной Азии
Туризм 19:14
Кыргызстан поддерживает реализацию туристического пакета, охватывающую Турцию, Азербайджан и Казахстан
Кыргызстан 19:10
Узбекистан и Китай приступили к доставке грузов в Афганистан по новому коридору
Узбекистан 18:51
В июле сократилось число туристов из Беларуси, посетивших Турцию – министерство
Туризм 18:48
Микро кредиты по микро процентам от Bank Respublika
Бизнес 18:40
Каковы перспективы сборки цифровых декодеров в Азербайджане?
ИКТ 18:39
Bakcell дарит 5 Гб бесплатного 4G интернета жителям 16 районов
ИКТ 18:35
Более 300 женщин Азербайджана приняли участие в проекте "Успешная женщина, успешное будущее"
Бизнес 18:30
В Испании шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Европа 18:29