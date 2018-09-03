Азербайджанец сыграл главаря разбойников в Италии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский оперный певец, лауреат международных конкурсов Магеррам Гусейнов (баритон) впервые выступил на сцене всемирного известного театра Ла Скала в Милане, сообщает Trend Life со ссылкой на страницу исполнителя в Instagram.

Магеррам Гусейнов воплотил образ главаря разбойников Абу Хасана в опере "Али-Баба и сорок разбойников", написанного на либретто Эжена Скриба и Анна-Оноре-Жозефа Дюверьепо сборнику восточных сказок "Тысяча и одна ночь". Режиссер постановки - итальянский кинорежиссёр и сценарист Лилиана Кавани, дирижер - Паоло Кариниани.

Оперный певец отметил, что счастлив дебютировать на легендарной сцене и это было воплощением его давней мечты: "Я не знаю, какими словами выразить свои эмоции. Я хочу поблагодарить всех моих коллег Paolo Carignani, Liliana Cavani , Luciana D Intino , Marina Laura Bianchi и всех, кто был со мной и поддержал. Публика нас отлично приняла, им очень понравилось. Этот вечер запомню навсегда!".

Магеррам Гусейнов окончил музыкальную школу имени Леонида и Мстислава Ростроповичей в Баку и музыкальную Академию Озимо в Италии, принимал участие в мастер-классах Галины Вишневской (Россия) и Тома Крауса (Финляндия). Его имя 2011 году было внесено в «Золотую книгу» юных талантов Азербайджана. В 2016 году с большим успехом принял участие в нескольких оперных спектаклях и международных фестивалях, успешно прошедших в Италии. Дебютировал на сцене Римской оперного театра в знаменитой опере «Золушка» Джоаккино Россини, где исполнил партию Дандини. В 2017 году стал самым молодым солистом, выступившим в роли Дона Жуана в одноименной опере "Дон Жуан".

(Автор: Вугар Иманов)

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