Вечерняя музыка Баку: Это громкое “форте” и нежное “пиано”! (ФОТО)

24 сентября 2018 11:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Это громкое “форте”! Это нежное “пиано”!
Молоточки по струнам дарят музыку нам. К сожалению, играя на фортепиано почти всю свою жизнь, мы часто так мало знаем о нем. Этот музыкальный инструмент так могуществен и так скромен. Он не требует, чтоб его носили на руках, как поступают с большинством его собратьев по музыке, не требует футляров и ежедневной настройки. Это личность со своей историей и своим характером…

Предшественниками фортепиано являлись клавесины и изобретённые позднее клавикорды. Фортепиано было изобретено в 1709 году итальянским мастером Бартоломео Кристофори (1655—1731), с 1698 года работавшего над созданием молоточкового механизма для клавесина. В изобретении были заложены основные детали современного механизма фортепиано - молоточек, шпиллер, шультер, фенгер, демпфер. В последующие годы улучшение конструкции фортепиано было связано с эволюцией клавишного механизма, введением чугунной рамы, педалей, увеличением диапазона, изменением расположения струн. Первое музыкальное произведение, написанное специально для фортепиано, появилось в 1732 году - соната Лодовико Джустини. С 1760-х гг. фортепиано широко распространяется во всех европейских странах.

В Международном центре мугама прошел вечер фортепианной музыки молодой талантливой исполнительницы, учащейся (магистр) Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, лауреата международных конкурсов, президентского стипендиата Вюсали Бабаевой, сообщает Trend Life. На вечере прозвучали произведения Вольфганга Моцарта, Фредерика Шопена, Гара Гараева и Сергея Прокофьева.

Концертная программа была представлена в рамках X Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана. В рамках фестиваля с 18 по 26 сентября организовано около 30 мероприятий с участием известных музыкантов и коллективов из Азербайджана, России, США, Турции, Италии и Словакии.

(Автор: Вугар Иманов)

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