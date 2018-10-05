Бюльбюльджан – феноменальный ханенде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошла презентация книги, посвященной известному азербайджанскому ханенде Бюльбюльджану (Абдулбаги Зулалов), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, первый замминистра культуры Вагиф Алиев, известные деятели культуры и искусства.

Книга, написанная Гюльгусейном Кязымлы и Васифом Гулиевым, издана при поддержке Международного центра мугама.

Выступивший на мероприятии Гюльгусейн Кязымлы рассказал о заслугах Бюльбюльджана в развитии музыкальной культуры Азербайджана. Охарактеризовав Бюльбюльджана как феноменального деятеля искусств, Кязымлы рассказал о его творческом пути.

В своем выступлении на мероприятии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что государство с большим вниманием и заботой относится к сфере культуры и искусства. Было отмечено, что благодаря этой заботе искусство мугама широко известно и пропагандируется в мире.

Народный артист Ариф Бабаев и правнучка Бюльбюльджана Земфира Зулалова рассказали о творчестве ханенде. Мероприятие продолжилось концертной программой.

Бюльбюльджан (1841–1927 годы) — азербайджанский фольклорный певец, исполнитель мугама. Зулалов, получивший известность под псевдонимом Бюльбюльджан, родился в городе Шуша. С 1875 по 1905 годы Бюльбюльджан жил и работал в Тифлисе. В 1905 году певец вернулся в Шушу и посвятил себя воспитанию своих осиротевших племянников Али Зулалова и Гамбара Зулалова, ставших впоследствии выдающимися оперными певцами. В 1920 годах он переехал в Баку, где преподавал в различных высших учебных музыкальных заведениях.

Творчество Бюльбюльджана оказало влияние на азербайджанскую школу мугама. На его наследии вырос целый ряд выдающихся азербайджанских певцов. Семья Зулаловых продолжила музыкальные традиции своего предка. Дочь, внучка и племянники Бюльбюльджана впоследствии получили известность как деятели искусства мугама.

(Автор: Джани Бабаева)

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