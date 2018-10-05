Похищения короля по-азербайджански (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя в Баку проходят репетиции спектакля "Bremen musiqiçiləri" (Бременские музыканты), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Спектакль поставлен по мотивам мультипликационного фильма "Бременские музыканты", авторы сценария - Юрий Энтин и Василий Ливанов.

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный артист Ниджат Кязымов, художник-постановщик – Тельман Шыхыев, музыкальное оформление – Ирада Мурадова, режиссеры – Гюльнар Гаджиева и Мушвиг Алиев, ассистент-режиссера – Гюнай Гасымова.

В ролях: Анар Сейфуллаев, Айгюн Фатуллаева, Эльшан Шихалиев, Бахрам Гасанов, Халиг Бекиров, Эйваз Ибрагимов, Араз Примов, Мушфиг Алиев, Таир Исмаилов, Юсиф Дадашов и другие.

Премьера спектакля запланирована на декабрь месяц.

Сюжет: Молодой Трубадур и его друзья приезжают к королевскому замку на выступление. В конце выступления юноша, увидев близко Принцессу, сразу влюбляется в неё, но на номере "Пирамида" артисты терпят неудачу, и Король выгоняет артистов со двора замка. По дороге путники натыкаются на хижину разбойников и Атаманши, которые задумали нападение на королевский кортеж. Прогнав, а вернее, напугав бандитов, друзья занимают хижину, и в их головах рождается план. Утром они переодеваются бандитами и, похитив Короля, оставляют его в лесу, привязанным к дереву.

(Автор: Джани Бабаева)

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