Памяти Ильхама Аскерова! Письма с чужбины... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре в Баку прошел вечер памяти, посвященный 60-летию со дня рождения народного артиста Ильхама Аскерова (1958-2015), сообщает Trend Life.

Мероприятие было организовано Министерством культуры, Союзом театральных деятелей Азербайджана и Государственным академическим национальным драматическим театром.

Сначала гости вечера ознакомились с выставкой фотографий, подготовленной на основе архивных материалов Азербайджанского государственного музея театра имени Джафара Джаббарлы. В экспозицию вошли фотографии, отражающие жизнь и творческий путь актера.

В своем выступлении на вечере художественный руководитель и директор театра, председатель Союза театральных деятелей, народный артист Азер Паша Нематов рассказал о творческом пути Ильхама Аскерова, ярких образах, которые он воплотил на театральной сцене.

Было отмечено, что Ильхам Аскеров в 1980 году окончил факультет актера драмы и кино Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, а 1982 году приступил к работе в Государственном академическом национальном драматическом театре. Он также был прекрасным литературным чтецом и ведущим популярной передачи "Родник" ("Bulaq") Азербайджанского государственного радио.

Народные артисты Азербайджана Нураддин Мехдиханлы, Гаджи Исмаилов, Малейка Асадова и другие поделились воспоминаниями об актере, подчеркнув его заслуги в развитии азербайджанского театрального искусства.

На мероприятии были продемонстрированы фрагменты из спектаклей, в которых был занят Ильхам Аскеров.

Далее состоялся показ постановки "Qürbətdən gələn məktublar" ("Письма с чужбины") по произведению писателя, дипломата Гасана Гасанова.

Режиссер спектакля – народный артист Марахим Фарзалибеков, художник-постановщик – заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, над музыкальным оформлением работал Гамид Казымзаде. Роли исполнили народные артисты Рамиз Мелик, Лалазар Мустафаева, Гаджи Исмаилов, Аждар Гамидов, заслуженные артисты Казым Абдуллаев, Эльшан Джабраилов, Вафа Зейналова, а также Эльчин Эфенди.

(Автор: Джани Бабаева)

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