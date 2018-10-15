Юбилейный драйв и мощный заряд британского музыканта в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Electra Events Hall в Баку состоялось открытие Бакинского международного джаз-фестиваля (Вaku International Jazz Festival 2018), сообщает Trend Life. Фестиваль проходит с 14 по 28 октября.

Бакинский международный джаз-фестиваль – это праздник высокой музыки, мастер-классы, джем-сейшны, конкурс молодых исполнителей, арт-выставки, и, конечно, великолепные концерты на различных музыкальных площадках города.

Baku International Jazz Festival 2018 - 14 дней ярких выступлений, сплетенных с профессиональными концертами мастеров джазовой музыки, которые станут духовной пищей, как для искушенного интеллектуального зрителя, так и любителей динамичной музыки.

Открытие Джаз-фестиваля ознаменовалось потрясающим сольным концертом мастера соул-музыки и фанка Омара Лье-Фука (Великобритания), который в этот день отметил 50-летний юбилей. Эмоциональный вокал исполнителя подарил бакинской публики мощный заряд энергии и драйва. Великолепная игра музыкантов погрузила слушателей в таинственный мир соул и фанк музыки.

Международный джаз-фестиваль организован при поддержке Министерства культуры Азербайджана и журнала "Jazz Dünyası".

(Автор: Джани Бабаева)

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