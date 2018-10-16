"Разрушитель фортепьяно" выступил в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Бакинского международного джаз-фестиваля (Вaku International Jazz Festival 2018) на сцене Международного центра мугама выступили наши соотечественники, проживающие живущие за рубежом – популярный пианист Леонид Пташка (Израиль) и гитарист-виртуоз Гасан Багиров (Россия), сообщает Trend Life.

Леонид Пташка и Гасан Багиров впервые выступили вместе, и публика с большим интересом встретила тандем музыкантов. Каждое музыкальное произведение зрители встречали оглушительными аплодисментами, а сами музыканты были восторге от того, как их принимают в Баку.

Леонид Пташка признался публики, что для прибытия на фестиваль он "поменял" три самолета. Музыкант также отметил, что посетил Международный конкурс молодых исполнителей джаза "I am Jazzman!", проходящей в рамках фестиваля, и его порадовало количество талантливых музыкантов. "У азербайджанского джаза есть большое будущее", - добавил он.

В ходе концерта зрители пританцовывали сидя на своих местах, подпевали музыкантам, все что происходило на сцене доставляло зрительской аудитории огромный восторг.

Талантливый музыкант Леонид Пташка популяризировал джаз в Израиле в 1990-х - начале 2000-х годов. Он входит в список 100 лучших джазменов XX века по версии Американского биографического института. Пташка сотрудничал с такими популярными музыкантами, как Эл Фостер, Херб Альперт, Фредди Хаббард, Игорь Бутман и другими. За свою эмоциональную манеру исполнения и мастерские импровизации был прозван "разрушителем фортепьяно", помимо этого играет на барабанах и мелодионе.

Гасан Багиров - один из ведущих джазовых гитаристов Санкт-Петербурга и Москвы. В его репертуаре самая разнообразная музыка: джаз, босса-нова, фьюжн. Выступления Багиров совмещает с педагогической деятельностью в Санкт-Петербургской Академии культуры, где ведет класс джазовой гитары.

Бакинский международный джаз-фестиваль (Вaku International Jazz Festival 2018) проходит с 14 по 28 октября. Джаз-фестиваль в Баку – это праздник высокой музыки, мастер-классы, джем-сейшны, конкурс молодых исполнителей, арт-выставки, и, конечно, великолепные концерты на различных музыкальных площадках города. Организован при поддержке Министерства культуры Азербайджана и журнала "Jazz Dünyası".

(Автор: Джани Бабаева)

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