В бакинской русской драме отметили Рождество (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Рождество - один из самых светлых праздников. Отмечать праздник Рождества и стало доброй традицией в Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна в Баку. В связи с этим в театре для юных зрителей была создана атмосфера праздника, добра и гостеприимства, сообщает Trend Life.

В своем выступлении на мероприятии главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский от имени всего коллектива поздравил гостей вечера с Новым годом и Рождеством и пожелал всем добра и благополучия.

Архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Александр, поприветствовав зрителей, поздравил всех присутствующих на мероприятии с праздником Рождества.

Было подчеркнуто, что сегодня все собрались в стенах Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна для того, чтобы преподнести детям подарок.

"На Новый год и Рождество принято детям дарить подарки, и хочется преподнести вам тоже подарок, чтобы вы ощутили радость, поверили в то, что Новый год будет замечательным, добрым, хорошим, чтобы поверили, что на Рождество в этой жизни происходят чудеса", - обратился к юным зрителям Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр.

Было подчеркнуто, что проводить мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству, в театре стало доброй традицией. Коллектив театра создает условия, чтобы дети почувствовали радость Рождества и Нового года.

Далее юные зрители посмотрели музыкальный спектакль "Дюймовочка", поставленный по пьесе заслуженного работника культуры Азербайджана Владимира Неверова. Спектакль рассказывает историю крохотной девочки – Дюймовочки, которая благодаря своей доброте преодолевает все препятствия и трудности и самое главное - встречает своего принца…

Не только юные зрители, но и их родители наблюдали за сюжетом с большим интересом. Особое внимание было приковано к костюмам героев спектакля, и, конечно, красивая музыка создавала невероятную сказочную атмосферу постановки. Диалоги героев были очень интересными и живыми, что вызывало восторг юных зрителей.

Спектакль стал настоящим подарком для юных зрителей, которые были счастливы, что посетили столь интересную постановку, рассказывающую о доброте и дружбе.

Режиссер-постановщик спектакля - народный артист Азербайджана Александр Шаровский, ассистент режиссера и хореограф - Рауля Турккан, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Федоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, художник по свету - Николай Рудычев.

В спектакле заняты актеры театра Марина Литвиненко, Айлин Турккан, Марьям Адыгезалова, Эмиль Атрашкевич, Илькин Мехтиев, Медина Муллаева, Борис Бродский, Олеся Гасымова, Теймур Гасымов, Тамилла Абуталыбова, Румия Агаева, Фатима Алиева, Ляман Садыхова.

(Автор: Джани Бабаева)

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