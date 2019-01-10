Путь искусствоведа…70-летие Зиядхана Алиева (ФОТО)

10 января 2019 13:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее имени Ваджии Самедовой (Выставочный салон Союза художников Азербайджана) в Баку состоялось мероприятие, посвященное 70-летему юбилею заслуженного деятеля искусств Азербайджана, доктора философии по искусствоведению Зиядхана Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В своем выступлении на мероприятии председатель Союза художников Азербайджана (СХА), народный художник Фархад Халилов рассказал о деятельности Зиядхана Алиева.

Было отмечено, что Зиядхан Алиев является автором более 20 монографий и сотен научно-публицистических статей. Являясь председателем отделения "Критика и искусствоведение" при СХА он успешно пропагандирует азербайджанское национальное искусство как в стране, так и за ее пределами

В своих выступлениях ректор Государственной академии художеств, народный художник Омар Эльдаров, учредитель и руководитель Музея миниатюрной книги, заслуженный работник культуры Зарифа Салахова, заведующий сектором министерства культуры Галиб Гасымов, советник по культуре посольства Турции в Азербайджане Ирфан Чифтчи, поэт, публицист Азер Абдулла и другие отметили, что Зиядхан Алиев известен как ученый, который проводит полные и подробные исследования изобразительного искусства, его исследования представлены общественности в виде многочисленных книг, статей, каталогов.

Было отмечено, что Зиядхан Алиев в 1974 году с отличием окончил Азербайджанское государственное художественное училище имени Азима Азимзаде. Затем в 1976-1982 годах проходил обучение на факультете искусствоведения Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

Свою деятельность он начал в 1980 году в Музее искусств Азербайджана в качестве научного сотрудника, а затем заведующего научного отделения "Западноевропейское и русское искусство". За свою деятельность здесь, которая продолжалась до 1993 года, он занимался изучением и пропагандой мирового и национального изобразительного искусства. В ходе исследований Зиядхана Алиева в результате точной атрибуции живописных и графических полотен были определены авторы произведений, которые были неизвестны.

Также на мероприятии было рассказано и о педагогической деятельности Зиядхана Алиева, который воспитал не одно поколение искусствоведов. Он также активный участник различных научно-теоретических конференций, выставок изобразительного искусства.

В рамках мероприятия была представлена книга Зиядхана Алиева "Sənətşünas taleyi" ("Путь искусствоведа").

В заключение Зиядхан Алиев выразил признательность организаторам мероприятия, подчеркнув, что также, как и раньше, будет продолжать свою деятельность в искусстве.

Далее гости мероприятия ознакомились с экспозицией работ художников, о творчестве которых Зиядхан Алиев писал статьи.

(Автор: Джани Бабаева )

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