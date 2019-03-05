Абульфас Гараев о судьбе дома-музея Джафара Джаббарлы

БАКУ /Trend Life/ - С 2006 года здание, в котором расположен дом-музей Джафара Джаббарлы не принадлежит государству. Об этом, как сообщает Trend Life, сказал во вторник журналистам на пресс-конференции министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев.

По словам министра, для проведения ремонтно-восстановительных работ за счет государства здание должно быть на его балансе.

"По решению членов семьи Джафара Джаббарлы это здание было ими приватизировано. Однако, с течением времени здание пришло в непригодное состояние. В 2010 году, когда ухудшилось состояние здания, мы были вынуждены все музейное имущество передать в Азербайджанский государственный театральный музей имени Джафара Джаббарлы. Семья хочет, чтоб на месте Дом-музея было построено новое здание, а на первом этаже было бы выделено место для музея", - сказал министр.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.