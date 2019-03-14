История любви девушки и офицера в Баку – богатство, одержимость, самоубийство (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялась премьера спектакля "Пиковая дама", которая прошла при аншлаге и с овациями, сообщает Trend Life.

Основой для "Пиковой дамы" П.И. Чайковского послужила одноименная повесть А.С. Пушкина. Эта захватывающая и трагичная история любви девушки и страстного офицера, ставшего жертвой карточного азарта, была написана композитором всего за 44 дня. Произведение считают вершиной оперной драматургии композитора, ведь по глубине и силе переживаний главных героев, накалу страстей и неотразимой мощи драматического воздействия ему нет равных в его творчестве.

Для постановки спектакля руководством БМА из Москвы был приглашен молодой режиссёр, лауреат международных конкурсов Алексей Смирнов (Россия) и художник-постановщик Елена Бодрова. По словам авторов, в опере они исследовали тему человеческой одержимости.

"Нам интересно проследить, как маленькая незначительная деталь, мимоходом брошенная фраза, может в воспаленном сознании разрастись и подчинить себе все мысли и желания человека. Как эта одержимость шаг за шагом толкает его и близких к пропасти", – отметил Алексей Смирнов.

Дирижёр-постановщик - художественный руководитель Оперной студии БМА, народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов, хормейстер - народная артистка Гюльбаджи Иманова, концертмейстер - Юлия Керимова.

В спектакле были заняты солисты и хор Оперной студии, приглашённые солисты, а также студенты вузов, для которых выход на сцену в премьерных показах станет дебютом на оперной сцене.

Герман - Адиль Ахундов, Лиза - Фарида Мамедова, Графиня - Сабина Асадова, Томский - Антон Ферштандт, Елецкий - Махир Тагизаде, Полина - Юлия Бейбудова/Эльмина Гасанова, Чекалинский - Рауф Бабаев, Сурин - Эльчин Ахадзаде, Прилепа (Маша) - Тахмина Векилова/ Надежда Мейер, Гувернантка - Елена Сарафанова/ Екатерина Исаева, Чаплицкий - Фахмин Ахмедли/Рахман Гараев, Нарумов - Руслан Персан/ Элияр Алиев.

Краткий сюжет: Все события оперы происходят в Санкт-Петербурге. На улице очень много народу. Двое мужчин ведут беседу про одного человека по имени Герман, который практически уже давно не выходит на улицу, а постоянно сидит у себя в комнате за столом, а на столе лежат игральные карты, но он к ним не притрагивается. Оказывается, он влюблен уже давно в одну очень красивую девушку по имени Лиза, которая явлется невестой Елецкого. Она очень богата и модна. А это значит, что судьба их свести вместе никогда не сможет. Герман узнает про тайну трех карт, которые могут принести богатство. И он всем клянется, что совсем скоро Лиза будет его или он покончит жизнь самоубийством. Как оказалось, Лиза тоже влюблена в Германа и помогает ему узнать про три карты и поэтому дает ключи от комнаты старухи, которая постоянно ходит во всем черном. Герман пролезает в комнату старухи, трясет и выспрашивать про три карты, которые должны были принести богатство. Старуха от испуга умирает.

Лиза назначает своему любимому свидание, вот только теперь он девушкой совсем не интересуется, ведь теперь он практически богат, поскольку знает три карты. Позже Герман уже сидит за игральным столом и ставит карты. Раз за разом выигрыш составляет именно эти карты, которые выставляет он, а остальные проигрывают. И вот последняя игра, которая должна решить все. И наш главный герой ставит туза, но это оказывается пиковая дама. И он проигрывает. В безумии он кончает жизнь самоубийством. И последнего кого он вспоминает, была та самая девушка Лиза.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Нариман Исмайлов)

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