Кто хочет в первую мюзикл-труппу Азербайджана? (ФОТО)

14 марта 2019 14:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В студии Jam SS Dance Show Club, 31 марта в 15:00, по адресу Ш.Шамиль 1, будет проведен кастинг в первую мюзикл-труппу Азербайджана. Кастинг проводит Jam Group, который радует своего зрителя постановками в жанре мюзикла, сообщили Trend Life в пресс-службе Ассоицации танца Азербайджана.

"Осенью 2018 года во Дворец Гейдара Алиева состоялась премьера первой авторской постановки Broadway story, а совсем недавно был представлен Best Musical Shows - сборник лучших мюзиклов мира. В данное время идет работа над постановкой мюзиклов, таких известных оперетт как "Arşın mal аlan" и "O olmasın, bu olsun"", - говорится в сообщении.

В кастинге могут принять участие, как профессиональные артисты, так и те, кто только начал свой путь на сцене, возрастом от 14 лет и старше. Участникам необходимо подготовить собственный номер, раскрывающий их талант, длительностью – 3 мин.

Артисты, прошедшие кастинг, получат возможность выступать на больших сценах страны, гастролировать по регионам и за рубежом, так же получат мастер-классы для раскрытия своего таланта.

Жюри будет оценивать конкурсантов по следующим критериям:

- танцоры: хореография, артистизм, имидж.

- вокалисты: вокал, артистизм, пластика.

Для участия в кастинге необходимо отправить заявку на info@jamgroup.az, телефон для связи: +99470 888 07 06.

(Автор: Вугар Иманов)

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