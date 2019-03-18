"Sarı Gəlin" и "Bayram axşamları": австрийский музыкант выступил с концертом в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся концерт старинной восточной и западной музыки в совместном исполнении австрийского ученого-исследователя музыкальных инструментов Томаса Шаллабёка и ансамбля "Əsrlərin sədası" ("Отзвуки веков") под управлением народного артиста, профессора Фахраддина Дадашева, при художественном руководстве исследователя старинных музыкальных инструментов Мамедали Мамедова. Об этом в понедельник сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Мероприятие прошло при организации Центра мугама, Азербайджанской национальной консерватории, посольства Австрии в стране и Азербайджанского университета языков.



Перед началом концерта проректор Азербайджанской национальной консерватории по научной работе, доктор философии по искусствоведению, профессор Лала Гусейнова отметила, что музыкальные инструменты являются неотъемлемой частью культуры каждого народа.

Было особо отмечено, значение деятельности научно-исследовательской лаборатории по усовершенствованию национальных музыкальных инструментов, созданной в Азербайджанской национальной консерватории.



Посол Австрии в Азербайджане Бернд Александр Байерль в своем выступлении выразил признательность министерству культуры Азербайджана и Международному центру мугама за организацию прекрасного вечера. Дипломат рассказал о развитии и укреплении двусторонних связей между Австрией и Азербайджаном в различных сферах.

Далее была представлена музыкальная программа с участием Томаса Шаллабёка.

Одним из запоминающихся моментов вечера стало исполнение азербайджанской народной песни "Sarı Gəlin". Песня была представлена в исполнении солиста Азербайджанского телевидения и радио Сархана Буньятзаде и дипломанта VI Телевизионного конкурса мугама Нушабы Керимли в сопровождении австрийского музыканта.

Последним номером концертной программы стала песня "Bayram axşamları", исполнение которой было встречено бурными аплодисментами.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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