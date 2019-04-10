Вернуться в Баку, чтобы поступить в Москве, или Сбывшаяся мечта Владимира Меньшова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист России, лауреат премии "Оскар", известный режиссер, сценарист продюсер и актер Владимир Меньшов поделился с бакинцами воспоминаниями о том, как прошло его детство в столице Азербайджана, сообщает Trend Life.

В Киноцентре "Низами" в Баку состоялся творческий вечер Владимира Меньшова. Мероприятие было проведено в рамках проекта "Дни ВГИКа в странах СНГ, посвященного празднованию 100-летия Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова.

Поприветствовав бакинскую публику Владимир Меньшов начал свой рассказ с воспоминаний о детских годах, которые прошли в столице Азербайджана.

"Родился я в Баку, жили мы в Крепости (прим. – Ичери Шехер) рядом с Девичьей башней, потом переехали в дом на проспекте Сталина (ныне - проспект Нефтяников), там прожили года два. В Баку я пошел в первый класс, но, проучился, наверное, всего неделю, а потом отца перевели работать в Архангельск и мы уехали", - рассказал народный артист России.

В ходе вечера зрителям была предоставлена возможность задать вопросы Меньшову. Среди них были и о том, какую роль сыграл город Баку в жизни мастера кино. Так на вопрос считает ли Владимир Меньшов своей родиной Азербайджан, режиссер ответил: "Конечно, я здесь родился".

Владимир Меньшов рассказал, что период жизни в Баку у него делится на два этапа. Первый - детство, а вот второй – юность, и именно тогда осуществилась его заветная мечта.

"У меня был период в жизни, когда я долго поступал, и только с четвертой попытки мне удалось поступить, но не во ВГИК, а на актерский факультет Школы-студии МХАТ. Я настолько был уверен, что ни чем другим кроме кино заниматься не должен, что даже не пробовал поступать в другие вузы. В перерывах я работ и приобрел несколько профессий - работал токарем в Астрахани, потом в Воркуте на шахте, а затем уехал в Баку, устроился водолазом на катер. Так, что в Баку я жил и в юношеском возрасте. Отсюда поехал поступать в последний раз. Была у меня внутри надежда, что родные края помогут мне, поехал в Москву и поступил", - подчеркнул он.

Конечно, большинство вопросов зрителей были связаны с режиссерскими работами Владимира Меньшова ". Так, аудитория интересовалась не хотел ли режиссер снять ремейк любимой миллионами зрителей кинокартины "Москва слезам не верит".

"Не хотел, нас не раз с соавтором Валентином Черных "соблазняли" и так упорно… Но, какое там может быть продолжение, уверен, что эта история завершена. Все продолжения в данном случае мне кажутся не верными. Пусть жизнь продолжается, но в фильме поставлена красивая точка", - сказал Меньшов.

Говоря о своих режиссерских работах Владимир Меньшов отметил, что из всех своих работ считает наиболее совершенной кинокартину "Зависть богов", снятую в 2000 году.

В ходе встречи были продемонстрированы фрагменты из фильмов режиссера. Несмотря на то, что каждый кадр, каждую реплику в этих лентах зрители знают наизусть, все равно они смотрели отрывки с неподдельным интересом и полнейшим погружением в киноисторию.

На мероприятии Владимир Меньшов много рассказывал о своей жизни, о кино, творческом процессе. Диалог с бакинскими зрителями получился живым и душевным.

(Автор: Джани Бабаева)

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