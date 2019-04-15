Революция в Азербайджане - впервые представлена грандиозная телеопера "Севиль" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане впервые снята грандиозная телеопера "Севиль", созданной выдающимся композитором, лауреатом Государственных премий, народным артистом СССР Фикретом Амировым по мотивам одноимённого произведения видного драматурга, заслуженного деятеля искусств Джафара Джаббарлы, сообщили Trend Life в пресс-службе Mədəniyyət TV.

Автор идеи проекта – директор Mədəniyyət TV Рамиль Гасымов, который также сыграл главную роль в спетакле Балаша. В ролях известные оперные исполнители – Афаг Аббасова (Севиль), Инара Бабаева (Дильбар), Сабина Вахабзаде (Гюлюшь), Джахангир Гурбанов (Бабакиши). Али Ибрагимов (Атакиши), Акрам Поладов (Мамедалибек) и Фахмин Ахмедов. Дирижер спектакля – главный дирижер Театра оперы и балета, заслуженный артист Эйюб Гулиев, режиссер-постановщик - главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев.

Рамиль Гасымов отметил важное значение реализации проекта для сохранения национального наследия и развития культуры. Проект реализован Азербайджанским телевидением, Mədəniyyət TV. Министерством культуры Азербайджана, Государственным академическим театром оперы и балета. Для съемок были использованы высокие технологии в формате HD.

Премьера состоится сегодня в 21.15 по Mədəniyyət TV.

Сюжет: Действие оперы происходит в Баку в 1918 - 1919 году, а также спустя десять лет.

Балаш, сын простого крестьянина Атакиши, добившись «положения» в обществе, усвоил внешний «европейский лоск», но по существу так и остался невеждой и мещанином. В простой любящей жене Севиль его отталкивает отсутствие «светскости». Балаш видит свой идеал в мещанке Дильбер, прошедшей в Париже «курс маникюра» и считающейся законодательницей «хорошего тона».

По наущению Дильбар Балаш выгоняет Севиль из дому и разлучает её с маленьким сыном Гюндюзом. Дильбэр использует Балаша, который имеет доступ к государственной казне, в корыстных интересах своих друзей - Абдулалибека и Мамедалибека. Сестра Балаша - молодая девушка Гюлюшь - вступается за права Севиль. Гюлюшь, Атакиши и отец Севиль — Бабакиши, возмущенные низостью Балаша, отворачиваются от него.

Вскоре сознание Севиль пробуждают революционные события. Сбросив чадру, она решительно восстает против косных традиций и твердо идет к намеченной цели. Завершив образование в Москве, счастливая Севиль возвращается в Баку.

Опустившийся вконец Балаш сознает низость своих поступков. Однако уже поздно: Севиль не верит его мольбам о прощении, уверениям в любви. Наступившая реальность выбросила за борт Балаша и его друзей.

(Автор: Вугар Иманов)

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