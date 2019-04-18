В Стамбуле поставлен спектакль "Иблис" Гусейна Джавида (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Харбия-Мухсин Эртогрул города Стамбул поставлен спектакль "Иблис" (Дьявол) по пьесе великого азербайджанского драматурга Гусейна Джавида. Спектакль поставлен при организационной поддержке Управления городских театров Стамбула и Международного фонда тюркской культуры и наследия. Моральную поддержку постановке спектакля оказал директор Управления городских театров Стамбула Седат Чакыр, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана

В мероприятии приняли участие помощник помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, министр культуры Абульфас Гараев, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, руководитель турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамиль Айрым, председатель Вагфа стратегических и социальных исследований Группы Мармара Аккан Сувер, посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим, генеральный консул Масим Гаджиев, сотрудники посольства и консульства, представители интеллигенции, медиа и др.

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный деятель искусств Азербайджана, заместитель директора Управления городских театров Стамбула Малахет Аббасова, перевод пьесы на современный турецкий язык осуществил драматург Хильми Зафар Шахин, главный консультант – доктор философии по филологии Сона Велиева.

Исполнители главных ролей – известные турецкие актеры Рыдван Челеби, Эмре Нарджи, Искендер Багчылар, Шенай Баг, Нурсели Тырышкан и Чагатай Палабыйык.

Музыку к спектаклю написала народная артистка Азербайджана, композитор Айгюн Самедзаде.

В спектакле впервые использованы осветительные приборы 3D Maping. Эти приборы, привнесшие киноэффекты на сцену cтамбульского театра, создали особую атмосферу на спектакле.

Выступившие после спектакля Малахет Аббасова, Абульфас Гараев и Сона Велиева отметили важность пропаганды творчества великого драматурга Гусейна Джавида не только в Турции, но и во всем мире. Было подчеркнуто, что "Иблис" - главное драматическое произведение Гусейна Джавида. Хотя пьеса создана в 1918 году, тема актуальна по сей день, и, к сожалению, отражает противоречия современной жизни.

В выступлениях было отмечено, что, наряду с дружественными и братскими отношениями, Турция и Азербайджан тесно сотрудничают в области культуры сфере. Была высоко оценена постановка спектакля на одной из лучших сцен Турции

(Автор: Вугар Иманов)

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